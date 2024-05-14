"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 348,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Опубликованная отчетность Сбербанка за январь-апрель 2024 года по РСБУ не преподнесла каких-то значимых сюрпризов. Несмотря на давление высоких процентных ставок и мер ЦБ по сдерживанию розничного кредитования на темпы прироста кредитного портфеля, банк продолжает демонстрировать положительную динамику доходов по основным направлениям деятельности, а также чистой прибыли, удерживая на достаточно высоком уровне ROE. Инвесторы в целом нейтрально отреагировали на отчетность. Мы сохраняем позитивный среднесрочный взгляд на обыкновенные и привилегированные акции эмитента", - указывает эксперт инвесткомпании.

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