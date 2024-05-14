Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник не продемонстрируют, скорее всего, ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых на апрельском заседании ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в понедельник. На этой неделе внимание инвесторов приковано к данным о динамике цен производителей (публикуются во вторник) и потребительских цен в США (среда) за апрель, которые, вероятно, позволят оценить вероятность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Как ожидают аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, темпы роста потребительских цен в апреле замедлились до 3,4% с 3,5% в марте. Без учета топлива и продуктов питания (индекс CPI Core) цены выросли на 3,6% в годовом выражении после подъема на 3,8% месяцем ранее, полагают эксперты.

На прошлой неделе ряд представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) заявили, что процентная ставка может быть вовсе не снижена в 2024 году и пока о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) думать рано. В свою очередь заместитель председателя американского ЦБ Филип Джефферсон накануне отметил, что ФРС следует сохранять ограничительную ДКП до тех пор, пока не появятся дополнительные свидетельства того, что инфляция в США движется к целевому показателю в 2%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются без единой динамики. Инвесторы на мировых рынках ждут данных об инфляции в США, которые будут опубликованы в среду и могут повлиять на прогнозы в отношении того, когда Федрезерв начнет снижение процентных ставок. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,46%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК снизился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng торгуется практически на уровне закрытия предыдущей сессии. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК вырос на 0,15%. Значение австралийского индикатора S&P/ASX 200 уменьшилось на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть слабо повышаются во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составила $83,45 за баррель, что на 0,11% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 0,7%, до $83,36 за баррель. Фьючерсы на сорт WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,1%, до $79,20 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,1%, до $79,12 за баррель.

Внимание трейдеров во вторник направлено на ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, они продолжают оценивать вероятность продления альянсом действующих ограничений на встрече 1 июня. Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани в минувшую субботу заявил, что его страна "уже снизила добычу в достаточной степени" и не готова к дальнейшему сокращению. Однако уже в воскресенье министр изменил свою риторику, сказав, что решение о продлении добровольного ограничения производства будет приниматься странами ОПЕК, и Багдад будет его придерживаться.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 мая заметно выросла по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,076 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,008 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,04% и составил 105,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (11-13 мая) прибавил 0,04%, поднявшись до 902,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СТМ-001Р-03" (+0,38%), "Металлоинвест БО-04" (+0,37%) и "АФК Система-1Р-12" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит БО-004Р-01" (-0,45%), "НоваБев Групп БО-П05" (-0,37%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ("ТАЛК лизинг") 14 мая начнет размещение дебютных 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов - 17,5% годовых, купоны ежемесячные. Амортизация и оферты не предусмотрены.

ООО "Антерра" 21 мая начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 27 сентября 2024 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 150 млн рублей с погашением в июне 2024 года.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 9-го купона 4-летних облигаций серии 001P-27R на уровне 17,07% годовых. Компания разместила выпуск объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.

АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте 4 млн 661 тыс. 222 облигации серии БО-08, или 93,2% эмиссии по цене 100% от номинала. Выпуск сроком обращения 33 года объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 16% годовых.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) приняло решение 28 мая досрочно погасить облигации серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 16-го купонного периода. 10-летний выпуск облигаций компания разместила в июне 2016 года. Ставка текущего полугодового купона (был установлен до запланированной ранее оферты с исполнением 30 мая) составляет 8,4% годовых.