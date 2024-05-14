"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций М.Видео

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "М.Видео-Эльдорадо", сообщается в материале аналитика Марии Сухановой.

"Совет директоров эмитента одобрил допэмиссию и решил не выплачивать дивиденды за 2023 год. Допэмиссия позволит немного снизить долг, но может привести к размытию долей акционеров. При этом ее необходимость, на наш взгляд, неочевидна. Эффект на целевую цену будет зависеть от цены размещения. Учитывая неопределенность, сохраняем негативный взгляд на акции компании при оценке в 3,4х EV/EBITDA 2024п", - пишет эксперт.

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