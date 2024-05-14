Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3450-3500п в ближайшее время - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3450-3500 пунктов в ближайшее время, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Взгляд на фондовый рынок позитивный. Вполне вероятно, мы сможем увидеть обновление годовых максимумов до конца текущей недели. С оптимизмом смотрим на акции "Аэрофлота". Компания во вторник опубликует операционные результаты за апрель", - отмечает аналитик в комментарии.

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