"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг "Яндекса", учитывая сильные финансовые результаты эмитента из опубликованного ранее отчета и снижение неопределенности в вопросе будущей структуры владения компанией, говорится в комментарии аналитиков.

"В рамках обмена расписок на российские акции возможна приостановка торгов, и после завершения процесса переезда в Россию может возникнуть краткосрочный незначительный навес предложения в бумагах. Однако в целом мы ожидаем постепенного роста мультипликаторов компании до исторических уровней", - отмечают эксперты.

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