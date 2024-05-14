Рубль может уйти ниже 91 руб./$1 во вторник - ПСБ

Возможен уход курса пары доллар/рубль ниже уровня в 91 руб./$1 на торгах во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Внутренние факторы продолжат оказывать поддержку рублю. Реализация отложенного ввиду праздников предложения со стороны экспортеров в отсутствие четких сигналов с мировых рынков может позволить курсу доллара обновить минимумы начала марта и опуститься к нижней границе нашего текущего целевого диапазона 90,5-92 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

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