Dow прервал 8-дневный подъем

Фондовые индексы США в основном снизились по итогам торгов понедельника. Рынки акций Японии и Южной Кореи растут во вторник. Цены на нефть слабо повышаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в понедельник.

На этой неделе внимание инвесторов приковано к данным об инфляции в США, которые будут обнародованы в среду.

Как ожидают аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, темпы роста потребительских цен в апреле замедлились до 3,4% с 3,5% в марте. Без учета топлива и продуктов питания (индекс CPI Core) цены выросли на 3,6% в годовом выражении после подъема на 3,8% месяцем ранее, полагают эксперты.

На прошлой неделе ряд представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) заявили, что процентная ставка может быть вовсе не снижена в 2024 году и пока о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) думать рано.

Между тем заместитель председателя американского ЦБ Филип Джефферсон накануне отметил, что ФРС следует сохранять ограничительную ДКП до тех пор, пока не появятся дополнительные свидетельства того, что инфляция в США движется к целевому показателю в 2%.

ADR британского разработчика Arm Holdings подорожали на 7,7% по итогам торгов в понедельник. Контролируемая японской SoftBank Group компания планирует в следующем году вывести на рынок чипы для искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Nikkei Asia. Arm сформирует подразделение ИИ-чипов и к следующей весне выпустит прототип, а массовое производство планируется начать через контрактных производителей осенью 2025 года.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) прибавили в цене 2,2% после сообщения The Wall Street Journal о том, что компания обсуждает с Apollo Global Management возможное партнерство в проекте строительства предприятия по выпуску чипов в Ирландии. По словам источников газеты, Apollo может инвестировать в этот проект более $11 млрд.

Капитализация биотехнологической Incyte Corp. (SPB: INCY) выросла на 8,6%. Эмитент заявил о планах выкупить свои акции на сумму до $2 млрд и уже запустил модифицированный голландский аукцион на сумму до $1,67 млрд, который продлится до 10 июня.

Котировки бумаг Alcoa (SPB: AA) повысились на 8,2% после решения производителя алюминия сохранить размер квартальных дивидендов на уровне 10 центов на обыкновенную акцию.

Акции GameStop (SPB: GME) подскочили на 74,4% после возобновления публикаций в соцсети X (бывшая Twitter) пользователем Roaring Kitty ("Рычащий котенок") - розничным инвестором, который в 2021 году с помощью мемов продвигал GameStop и способствовал значительному росту ее капитализации.

Apple Inc. (SPB: AAPL) нарастила капитализацию на 1,8% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что она близится к достижению соглашения с OpenAI об использовании функций чат-бота ChatGPT на iPhone.

Цена акций производителя графических процессоров Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросла на 0,6%, до $903,99 за штуку. Аналитик HSBC Фрэнк Ли ранее подтвердил рекомендацию "покупать" для них и повысил их прогнозную цену с $1050 до $1350.

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) снизилась на 0,5% после новостей о ее намерении инвестировать 1,2 млрд евро в логистическую инфраструктуру и развитие ИИ во Франции.

Бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подешевели на 0,3% после сообщения Financial Times со ссылкой на источники о подготовке Европейской комиссией официальных обвинений в адрес компании из-за положения на рынке ее приложения для видеоконференций Teams.

Лидером падения в составе Dow Jones Industrial Average (DJIA) стали акции сети магазинов товаров для дома Home Depot Inc. (SPB: HD), потерявшие в цене 1,6% за день до публикации квартальной отчетности.

DJIA понизился на 0,21% и составил 39431,51 пункта. До этого индекс рос восемь сессий подряд.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,02% - до 5221,42 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,29% и составил 16388,24 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник меняются без единой динамики.

Инвесторы на мировых рынках ждут данных об инфляции в США, которые будут опубликованы в среду и могут повлиять на прогнозы в отношении того, когда Федеральная резервная система начнет снижение процентных ставок, сообщает Trading Economics.

Цены производителей в Японии в апреле увеличились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил ЦБ страны во вторник. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. В марте подъем показателя был аналогичным, это максимальные темпы роста с октября 2023 года.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:24 МСК увеличился на 0,2%.

Наиболее значительный подъем цен демонстрируют акции Furukawa Electric (+17,8%), Obayashi Corp. (+12,9%), ENEOS Holdings Inc. (+12,4%).

Также дорожают бумаги Suzuki Motor Corp. (+6,2%), Yamaha Motor Co. (+5%), Nintendo (+4,1%), Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) (+2,3%), Toyota Motor (+0,3%).

Стоимость SoftBank Group выросла на 3,4% на новости о том, что инвестиционно-технологическая компания сократила чистый убыток более чем в четыре раза по итогам финансового года, завершившегося 31 марта.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng торгуется практически на уровне закрытия предыдущей сессии.

На Гонконгской фондовой бирже существенно подешевели акции операторов казино Galaxy Entertainment Group и Sands China (SPB: 1928) - на 3,1% и 1,9% соответственно, страховщиков AIA и Ping An Insurance - на 2,1%, нефтяных компаний PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 0,9% и 1,4% соответственно.

Между тем бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) Corp. подорожали на 3,2%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 2,2%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) - на 1,1% и 0,8% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК увеличился на 0,15%.

Котировки бумаг производителя чипов и потребительской электроники Samsung Electronics находятся на уровне закрытия предыдущего дня. Акции сталелитейной Posco выросли в цене на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,3% и 1% соответственно.

Котировки акций нефтегазовых компаний также снижаются, в том числе Woodside Energy - на 0,7%, Santos - на 0,8% и Karoon Energy - на 0,4%.

Цены на нефть слабо повышаются во вторник.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $83,47 за баррель, что на $0,11 (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,57 (0,7%), до $83,36 за баррель.

Фьючерсы на сорт WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,1 (0,13%), до $79,22 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,86 (1,1%), до $79,12 за баррель.

Внимание трейдеров во вторник направлено на ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, они продолжают оценивать вероятность продления альянсом действующих ограничений на встрече 1 июня.

Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани в минувшую субботу заявил, что его страна "уже снизила добычу в достаточной степени" и не готова к дальнейшему сокращению. Однако уже в воскресенье министр изменил свою риторику, сказав, что решение о продлении добровольного ограничения производства будет приниматься странами ОПЕК, и Багдад будет его придерживаться.

Инвесторы также ждут данных о динамике цен производителей и потребительских цен в США за апрель, которые, вероятно, позволят оценить вероятность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Эти отчеты будут обнародованы во вторник и среду соответственно.

"Мы ожидаем, что страны ОПЕК+ продлят действующие ограничения на добычу", - говорит аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. На этом фоне, а также с учетом смягчения денежно-кредитной политики центробанками развитых стран, цена Brent в третьем квартале будет составлять в среднем $80 за баррель, в четвертом - $85 за баррель, отмечает эксперт.