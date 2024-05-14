Акции Henderson интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Henderson интересны для покупок на долгосрочную перспективу, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Российский дом мужской моды представил результаты продаж за апрель 2024 года. Более подробная информация о ключевых операционных показателях за апрель 2024 года будет представлена 27 мая в ходе Дня инвестора. Эмитент продолжает демонстрировать рост выручки благодаря успешной реализации стратегии, направленной на рост выручки с квадратного метра. Заявленный менеджментом опережающий рост доли онлайн-сектора также является фактором, который должен оказать положительное влияние на рентабельность деятельности", - пишут эксперты в обзоре.

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