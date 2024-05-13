"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Роснефти против "обычки" Сургутнефтегаза"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях "Роснефти"/Шорт в обыкновенных акциях "Сургутнефтегаза" с целевым спредом 10% на три месяца, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании

"Наша идея базируется на разнице в оценке и дивидендной доходности, а также на асимметричной зависимости двух бумаг от разных сценариев цен на нефть", - отмечают эксперты.

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