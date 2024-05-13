"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie с прогнозной стоимостью $215 за штуку, что предполагает потенциал роста 33,7% от текущего уровня, после рассмотрения отчетности эмитента за первый квартал 2024 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Биофармацевтическая компания вполне благополучно отчиталась за первый квартал, хотя имело место закономерное снижение продаж блокбастера Humira, утратившего патентную защиту, более новые препараты Skyrizi и Rinvoq показали впечатляющий рост продаж. Опережение прогнозов по выручке имело место по всем сегментам, за исключением эстетического. Кроме того, недавнее приобретение компании Cerevel Therapeutics расширяет горизонты AbbVie в области неврологии и психиатрии. На данном этапе эмитент существенно недооценен с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 33,7% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)", - указывает эксперт.

AbbVie - американская биофармацевтическая компания, разрабатывает и выпускает препараты по широкому спектру направлений медицины: иммунология, гастроэнтерология, онкология, вирусология, неврология и другие.

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