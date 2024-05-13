"Финам" снизил рейтинг акций Sinopec до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций класса H китайской нефтегазовой компании China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне 5,10 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Среди причин для роста котировок акций эмитента можно выделить рекомендацию RMB 0,20 (4,3% доходности) в качестве финальных дивидендов по итогам 2023 году и потенциал по росту финансовых результатов в 2024 году. При этом после подъема прогнозная дивидендная доходность по итогам 2024 года составляет 8,2%, что, на наш взгляд, является справедливым значением для китайского нефтегаза и не предполагает дополнительного "апсайда", - указывает эксперт инвесткомпании.

China Petroleum & Chemical Corporation (более известная как Sinopec) - одна из крупнейших китайских нефтегазовых компаний. Ее деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, а также розничную реализацию топлива. Основные добывающие и перерабатывающие мощности располагаются в Китае.

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