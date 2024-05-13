ПСБ сохраняет прогнозную цену бумаг РусАгро на уровне 1715 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость депозитарных расписок (GDR) "РусАгро" на уровне 1715 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Финансовые результаты эмитента за первый квартал текущего года оцениваем нейтрально - общее финансовое состояние компании остается стабильным. Акции отреагировали снижением цены примерно 3%. Негативно влияют и новости о неблагоприятных погодных условиях, угрожающие урожаю. В долгосрочной перспективе по-прежнему положительно смотрим на акции компании благодаря развитию мясного сегмента и ожидаемой редомициляции", - пишет эксперт.

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