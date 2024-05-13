Акции ММК выглядят перспективно - "Велес Капитал"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) выглядят перспективно на долгосрочном горизонте, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаги эмитента в апреле стали дивидендной историей с текущей доходностью 4,85% и рекомендованными выплатами по итогам 2023 года в 2,752 руб. на акцию. ГОСА по дивидендам пройдет 30 мая, а реестр закроется 10 июня. В целом мы сохраняем позитивный фундаментальный взгляд на долгосрочные перспективы "ММК", обусловленные ожидаемым ростом производства и цен на стальную продукцию, - пишет эксперт в обзоре. - С технической точки зрения котировки акций комбината восстанавливаются от среднесрочной поддержки 54 руб., у которой проходит также линия долгосрочного "бычьего" тренда, при улучшении сигналов дневного графика. Так, гистограмма и линии MACD разворачиваются вверх и готовы дать сигнал на покупку при отсутствии ярко выраженного тренда на недельном графике. Краткосрочный импульс к росту по "ММК" может усилиться при стабилизации котировок выше пика текущего года на уровне 60,6 руб., что подтвердит нацеленность на движение к нашей фундаментальной целевой цене 71,70 руб. (потенциал роста - около 25%). Вслед за этим перед бумагами откроется перспектива движения к историческому пику в 79,775 руб. (потенциал роста - почти 39%). "Бычий" сигнал сохраняется выше поддержки в 54 руб."

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