GDR РусАгро привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Депозитарные расписки (GDR) "РусАгро" остаются привлекательными для долгосрочного инвестора, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы нейтрально оцениваем опубликованные консолидированные финансовые результаты эмитента за первый квартал 2024 года. Снижение чистой прибыли в значительной степени обусловлено динамикой курсовых разниц, при этом бизнес "РусАгро" продолжает расти: компания существенно увеличила выручку в масложировом и сахарном сегментах, а также за счет консолидации показателей группы "НМЖК". В начале марта компания сообщила о подаче документов для переезда с Кипра в российскую юрисдикцию (Приморский край). Конкретные сроки не были обозначены, однако завершение редомициляции откроет возможность для будущих выплат дивидендов, - отмечают эксперты в материале. - По итогам 2023 года прибыль агрохолдинга, относящаяся к акционерам, составила 46,5 млрд рублей (340,25 рубля на расписку), при этом 13 мая 2024 года совет директоров компании принял решение не выплачивать дивиденды по итогам прошедшего года и направить полученную прибыль на развитие бизнеса".

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