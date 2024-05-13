Вероятно движение S&P 500 в диапазоне 5200-5250п в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5200-5250 пунктов в течение торговой сессии понедельника, считают аналитики Freedom Finance Global.

"Ориентируемся на среднюю внутридневную волатильность. Ухудшение инфляционных ожиданий, зафиксированное в опросе Мичиганского университета, после относительной стабильности в последние месяцы, обеспокоило инвесторов, но эти данные уже отыграны. Баланс рисков оцениваем как нейтральный, - указывают эксперты инвестиционной компании в обзоре. - Техническая картина сигнализирует о преимуществе покупателей. Наиболее вероятно продолжение восходящего движения, разворотные сигналы отсутствуют. Обновление исторического максимума индексом S&P 500 - ближайшая цель "быков", однако перед ее достижением может потребоваться этап коррекции или консолидации. Ближайшая поддержка для S&P 500 располагается в области 50-дневной скользящей средней".

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