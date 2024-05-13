"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Rio Tinto с целью $75 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,4%, стоп-приказ: $66,95, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"К факторам роста можно отнести Forward P/E 9,78 при актуальном значении 11,37 и низкую долговую нагрузку компании", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки акций преодолели уровень сопротивления апреля 2024 года ($69,02). Пробой уровня формирует сигналы к потенциальному продолжению восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $66,95 риск на портфель составит 0,33%", - указывают в "Финаме".

Rio Tinto Group - австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания. Состоит из двух операционных компаний - Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc. Управление группой осуществляется из Мельбурна и Лондона. Основными регионами деятельности являются Австралия, Канада, США, Бразилия, Монголия, Гвинея, Мадагаскар и ЮАР, более половины продаж приходится на Китай.

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