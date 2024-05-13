"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 6700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 6700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 5700 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль эмитента по РСБУ за три месяца 2024 года составила 33,71 млн руб., увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 14,19 млн руб. в предыдущем году. Выручка осталась на уровне прошлого года и составила 18,2 млн руб." - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена двигается в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 5700 руб. риск на портфель составит 0,4%", - указывают в "Финаме".

"НоваБев Групп" (до 2023 года "Белуга Групп") - крупнейшая российская алкогольная компания.

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