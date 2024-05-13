Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько б.п. в понедельник - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов (б.п.) на торгах понедельника в преддверии очередных аукционов Минфина РФ, а также из-за ускорения недельной инфляции (показатель составил 0,09% за четырехдневный период с 3 по 6 мая после 0,06% за десятидневный период с 23 апреля по 2 мая), сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

"Мы не исключаем укрепление рубля по отношению к доллару США до уровней ниже 92 руб./$1 в понедельник; за продолжительные выходные экспортеры накопили валютную выручку и могут увеличить ее продажи", - отмечают эксперты инвестбанка .

"Котировки нефти под давлением. По нашим прогнозам, баррель марки Brent может торговаться в интервале $82-83", - указывают в SberCIB.

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