Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит рост в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит подъем в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"С оптимизмом смотрим на акции Сбербанка, сталелитейщиков и "Татнефти". Именно они должны поддержать российский рынок. При этом допускаем снижение цены бумаг "ЛУКОЙЛа" из-за прошедшей дивидендной отсечки. Мы по-прежнему ждем их восстановление, но в течение предстоящей торговой недели может ощущаться давление со стороны продавцов", - указывает аналитик в комментарии.

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