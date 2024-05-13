Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 13 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых на апрельском заседании ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал гораздо более умеренное снижение показателя, до 76 пунктов.

Профицит американского госбюджета в апреле составил $210 млрд, что на 19% выше показателя за тот же месяц прошлого года ($176,2 млрд), сообщило министерство финансов страны. Положительное сальдо зафиксировано впервые за восемь месяцев. Доходы бюджета США увеличились на 22% - до $776 млрд, расходы - на 23%, до $567 млрд. За семь месяцев 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США составило $855 млрд, во многом из-за увеличения процентных выплат по госдолгу на фоне высокой ставки Федрезерва. Выплаты процентов по долгу за семь месяцев составили $624 млрд, что на 36% больше показателя годичной давности.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в понедельник, исключением выступают рынки материкового Китая и Гонконга. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%. Инфляция была зафиксирована по итогам третьего месяца подряд, при этом она ускорилась по сравнению с 0,1% в марте. Тем временем цены производителей (индекс PPI) в Китае в апреле упали на 2,5% относительно того же месяца годом ранее (в марте они рухнули на 2,8%). Снижение показателя произошло девятнадцатый месяц подряд.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:42 МСК увеличился на 0,7% вслед за повышением котировок акций технологических и ориентированных на потребителей компаний и находится на максимальном уровне за девять месяцев. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК увеличился на 0,02%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,13%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК уменьшился на 0,4%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть слегка опускаются утром в понедельник на опасениях по поводу мирового спроса на топливо. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $82,7 за баррель, что на 0,11% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты снизились в цене на 1,3%, до $82,79 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,1% и составили $78,18 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на 1,3%, до $78,26 за баррель.

В минувшую пятницу негативными факторами для нефтяного рынка стали "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы, которые намекнули на сохранение ключевой процентной ставки на текущем уровне в течение длительного времени, а также слабые статданные.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 8 мая снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,071 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,086 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,02% и составил 105,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 901,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,37%), "РЖД-001P-17R" (+0,33%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,52%), "МТС-001P-23" (-0,49%) и "АФК Система-1P-19" (-0,26%).

Активность торгов в секторе корпоративных облигаций 10 мая оказалась невысокой из-за официального выходного дня в России - объем торгов составил всего 984,471 млн рублей, из которых на основные торги пришлось 962,028 млн рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,08% и составил 105,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за два дня (9-10 мая) прибавил 0,12%, поднявшись до 902,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (+0,95%), "АФК Система-1Р-11" (+0,3%) и "МТС-001P-23" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,22%), "Газпромбанк БО-17" (-0,2%) и "ГК Автодор-003Р-01" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Татнефтехим" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 29-го и 30-го купонов.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 16 мая начнет размещение выпуска 7-летних облигаций серии 006Р-08. Размещение пройдет по закрытой подписке в пользу Минфина РФ. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются.

ООО "Урожай" 16 мая начнет размещение выпуска облигаций серии БО-04 объемом 450 млн рублей. Ставки 1-14-го купонов установлены на уровне 20% годовых. Срок обращения выпуска - 3,5 года. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 350 млн рублей. Один из выпусков - на 150 млн рублей - с погашением в июне текущего года.

ООО "Агро-фрегат" 16 мая начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 22,5% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов.

КН ФПК "Гарант-инвест" увеличила объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 15 млрд рублей до 25 млрд рублей. Ранее в рамках данной программы были размещены 8 выпусков облигаций на общую сумму 14,5 млрд рублей. Эмитент планирует 17 мая провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит около 2,4 года (дата погашения - 15 октября 2026 года). Ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,5-17,6% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 18,98-19,09% годовых. Длительность 1-го купонного периода - 6 дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 22 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 8-го купона облигаций серии 001Р-18Р объемом 20 млрд рублей на уровне 16,5% годовых. Банк разместил 10-летний выпуск в ноябре 2020 года по ставке 5,95% годовых.

ООО "Легенда" установило ставку 4-го купона 4-летних "зеленых" облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 20% годовых. Компания разместила выпуск в мае 2023 года. Квартальные купоны рассчитываются по формуле: ключевая ставка за 7-й день, предшествующий дате начала купона, плюс 5%, но не выше 20% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

ООО "Хайтэк-интеграция" установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 150 млн рублей в июне 2022 года по ставке 24% годовых. Ставка 5-12-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) выкупила по оферте 876 тыс. 124 облигации 1-й серии по цене 100% от номинала, или 58,4% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 1,5 млрд рублей в ноябре 2016 года по ставке 13,5% годовых. Ставки 31-34-го купонов установлены на уровне 16% годовых.

Владельцы облигаций АО "Бизнес-Недвижимость" серий 001Р-01 объемом 4 млрд рублей и 001Р-02 на 2,7 млрд рублей получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с реорганизацией компании. Собрание акционеров 4 апреля приняло решение о реорганизации АО "Бизнес-Недвижимость" в форме выделения четырех обществ с ограниченной ответственностью с передачей им части прав и обязанностей: ООО "БН-КОГ", ООО "БН-Телеком", ООО "БН-Активы", ООО "БН-Инвест". Сообщение о реорганизации опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" от 8 мая 2024 года. Требования о досрочном погашении облигаций могут быть предъявлены владельцами в течение 30 дней с даты опубликования данного уведомления. Четырехлетний выпуск серии 001Р-01 компания разместила в августе 2020 года по ставке 10,45% годовых. Пятилетний выпуск серии 001Р-02 размещен в декабре 2021 года по ставке 10,8% годовых.