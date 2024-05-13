Возможен подъем индекса Мосбиржи выше 3600п летом 2024г - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, вероятно, завершил майскую плоскую коррекцию и может двинуться на очередные двухлетние максимумы (летом текущего года возможен его уход выше 3600 пунктов), считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Трейдеры вернутся в понедельник к привычному расписанию, и ликвидность восстановится, что сделает курсообразование финансовых инструментов более адекватным. При этом плавное повышение рынка, пониженная волатильность торгов и отсутствие распродаж на выходных, когда обычно и стремятся снизить риски, говорят лишь о доминирующем характере восходящего тренда, - пишет аналитик в обзоре. - Высокие дивидендные ожидания и процесс реинвестирования выплат, замкнутость финансовой системы и адаптация рынка к текущей стоимости фондирования с перспективой осеннего послабления ЦБ РФ - факторы за поэтапную переоценку рынка акций вверх. Фундаментальный таргет индекса на 2024 год без дивидендной компоненты находится у 3650 пунктов, а с ней - все 4000 пунктов".

"Окно возможностей для игроков на понижение закрывается. Есть вероятность окончания майской плоской коррекции и начала движения рынка на очередные годовые максимумы - локальная вершина пока под 3488 пунктами. Летом индекс Мосбиржи может быть уже за 3600 пунктами (проекция в +300 пунктов вверх от многомесячного боковика 3000-3300 пунктов)", - указывает Зельцер.

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