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13 мая 2024 года 09:09

Нефть продолжает слабо дешеветь

Индексы США в основном выросли в пятницу на корпоративных новостях. Фондовые индексы стран АТР снижаются в понедельник, исключение - рынки материкового Китая и Гонконга. Цены на нефть умеренно опускаются утром в понедельник.

Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал гораздо более умеренное снижение показателя, до 76 пунктов.

Профицит американского госбюджета в апреле составил $210 млрд, что на 19% выше показателя за тот же месяц прошлого года ($176,2 млрд), сообщило министерство финансов страны. Положительное сальдо зафиксировано впервые за восемь месяцев.

Доходы бюджета США увеличились на 22% - до $776 млрд, расходы - на 23%, до $567 млрд.

За семь месяцев 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США составило $855 млрд, во многом из-за увеличения процентных выплат по госдолгу на фоне высокой ставки Федрезерва. Выплаты процентов по долгу за семь месяцев составили $624 млрд, что на 36% больше показателя годичной давности.

Акции Tesla (SPB: TSLA) снизились в цене на 2% по итогам торгов в пятницу после новостей о ее планах инвестировать более $500 млн в расширение сети станций быстрой зарядки электромобилей в этом году. Компания установит "тысячи новых зарядных станций ", написал ее глава Илон Маск в соцсети X. Также стало известно, что в покупке станций Tesla в США заинтересована британская нефтегазовая компания BP.

Кроме того, Tesla в апреле снизила продажи в Китае на 21% год к году, до 31,421 тыс. электромобилей. Доля компании на китайском рынке в прошлом месяце сократилась на 2,6 процентного пункта и составила 4%.

ADR ее китайских конкурентов подешевели на сообщении Bloomberg со ссылкой на источники о том, что во вторник администрация американского президента Джо Байдена объявит о введении новых, повышенных пошлин на импорт продукции ключевых стратегических отраслей китайской экономики, включая электромобили, аккумуляторы и солнечные панели.

Бумаги NIO (SPB: NIO) стали дешевле на 4,9%, Li Auto (SPB: LI) - на 2,2%, XPeng (SPB: XPEV) - на 5,4%.

При этом бумаги другого китайского производителя электромобилей - Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd. - подорожали на 34,6% в первый день торгов в Нью-Йорке. Компания привлекла $441 млн в ходе IPO, на фоне высокого спроса увеличив его размер до 21 млн ADS c заявленных прежде 17,5 млн ADS и продав их по верхней границе заявленного ценового диапазона в $18-21 за штуку. Капитализация эмитента составляет $6,9 млрд.

Рыночная стоимость фармацевтической Novavax взлетела почти вдвое. Компания заключила с французской Sanofi (SPB: SNY) соглашение о коммерциализации ее существующего препарата и разработке нового на $1,4 млрд, включая $700 млн при достижении определенных целей. В частности, партнеры будут разрабатывать препарат, в котором будут сочетаться вакцины от COVID-19 и гриппа. Кроме того, Sanofi в рамках сделки получит 5% в Novavax, которая в прошлом году допускала возможность прекращения деятельности из-за падения спроса на вакцину от коронавируса.

Цена ADR Sanofi увеличилась на 1,2%.

Расписки Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC (SPB: TSM)) подорожали на 4,5%. Поставщик Apple и Nvidia в апреле нарастил выручку на 21% по сравнению с предыдущим месяцем и примерно на 60% в годовом выражении, до 236,02 млрд новых тайваньских долларов ($7,3 млрд).

Капитализация SoundHound подскочила на 7,2%. Разработчик технологий для диалогового искусственного интеллекта в первом квартале увеличил выручку на 73%, показатель превзошел ожидания аналитиков.

Unity Software (SPB: U), поставщик решений для разработки видеоигр и других приложений, в январе-марте снизил выручку на 8%. Его капитализация уменьшилась на 10,2%.

Другая технологическая компания, Akamai Technologies (SPB: AKAM), дала слабый прогноз на второй квартал. Ее бумаги подешевели на 1%. По той же причине 7,1% рыночной стоимости потерял онлайн-сервис отзывов Yelp Inc. (SPB: YELP).

Котировки акций AMC Networks (SPB: AMCX) снизились на 7,1%. Медиакомпания в первом квартале получила выручку и скорректированную прибыль хуже ожиданий.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу повысился на 0,32% и составил 39512,84 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,16% - до 5222,68 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,03% и составил 16340,87 пункта.

По итогам недели Dow набрал 2,2% (максимум с середины декабря и рост четвертую неделю подряд), S&P 500 - 1,9%, Nasdaq - 1,1%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник, исключением выступают рынки материкового Китая и Гонконга.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете статуправления страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, по данным Trading Economics.

Инфляция была зафиксирована по итогам третьего месяца подряд, при этом она ускорилась по сравнению с 0,1% в марте.

Тем временем цены производителей (индекс PPI) в Китае в апреле упали на 2,5% относительно того же месяца годом ранее (в марте они рухнули на 2,8%). Снижение показателя произошло девятнадцатый месяц подряд.

Гонконгский Hang Seng к 8:42 МСК увеличился на 0,7% вслед за повышением котировок акций технологических и ориентированных на потребителей компаний и находится на максимальном уровне за девять месяцев, сообщает Trading Economics.

Бумаги ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) подорожали на 4,6% и 2,7% соответственно, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 3,7%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 3,5%, фармацевтической Sinopharm Group - на 4,2%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 2,4%.

При этом снижается стоимость нефтяных компаний PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 1,6% и 2,9% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК увеличился на 0,02%.

Японский индекс Nikkei 225 к этому времени снизился на 0,2%.

В том числе дешевеют акции автопроизводителей Toyota Motor и Mazda Motor - соответственно на 1,9% и 5,6%, чипмейкера Tokyo Electron - на 1,1%, генерирующей компании Tokyo Electric Power - на 1,8%, ритейлера одежды Fast Retailing - на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК уменьшился на 0,4%.

Котировки бумаг производителя чипов и потребительской электроники Samsung Electronics снизились на 1,6%, сталелитейной Posco - на 0,8%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,7%.

При этом бумаги автопроизводителя Hyundai Motor подорожали на 1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,6%, в то время как конкурирующей Rio Tinto - снизилась на 0,9%.

Котировки акций нефтегазовых компаний снижаются: Woodside Energy - на 1,2%, Santos - на 1,4% и Karoon Energy - на 2,7%.

Цены на нефть умеренно опускаются утром в понедельник на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составляет $82,52 за баррель, что на $0,27 (0,33%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты снизились в цене на $1,09 (1,3%), до $82,79 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,21 (0,27%) и составили $78,05 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $1 (1,3%), до $78,26 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,2%, тогда как WTI подорожала на аналогичную величину.

В минувшую пятницу негативными факторами для нефтяного рынка стали "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы, которые намекнули на сохранение ключевой процентной ставки на текущем уровне в течение длительного времени, а также слабые статданные.

Как сообщил Мичиганский университет, индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал гораздо более умеренное снижение показателя, до 76 пунктов.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на три и составило 496 единиц. Число газовых установок увеличилось на одну, до 103.

"Я ожидаю, что нефть останется под давлением на фоне продолжающегося снижения геополитических рисков, связанных с сектором Газа", - отметила основательница компании Vanda Insights Вандана Хари.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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