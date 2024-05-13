Рубль почти стабилен к доллару и юаню утром на фоне неоднозначных сигналов

Москва. 13 мая. Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже утром в понедельник, рубль колеблется в узком диапазоне на фоне отсутствия четких сигналов с внешних рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,37 руб./$1 (+11,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 54,86 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,2 коп. - до 12,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов близок к боковому движению с учетом неоднозначных внутренних и внешних факторов. Сырьевой рынок продолжает слабеть, однако наметилось сокращение темпов падения нефтяных котировок. С фондовых площадок поступают неоднозначные сигналы, единого настроя к рисковым активам не наблюдается.

Стабильность нацвалюты может быть также связана с отсутствием дестабилизирующих моментов в новостном потоке о новом составе правительства РФ. Его обновление в связи с избранием президента на новый шестилетний срок не привело к кардинальным переменам в финансово-экономическом и отраслевом блоках кабинета.

Комитеты Госдумы на воскресных заседаниях поддержали всех предложенных премьер-министром кандидатов на посты заместителей председателя правительства и министров, сообщил первый вице-спикер Александр Жуков. Планируется, что Госдума рассмотрит вопросы об утверждении вице-премьеров 13 мая, министров - 14 мая. Совет Федерации соберется на заседание во вторник, чтобы провести консультации по внесенным президентом кандидатурам на посты руководителей ведомств силового блока и МИД РФ, а в понедельник эти вопросы обсудят профильные комитеты.

Антон Силуанов сообщил на заседании бюджетного комитета Госдумы, где рассматривалась его кандидатура на пост министра финансов, что увеличение горизонта бюджетного планирования до шести лет потребует изменений в Бюджетный кодекс. Кроме того, закрепил позицию относительно бюджетных правил.

"Минфин готовит перспективный финансовый план, теперь уже на шестилетний период, и мы готовы сейчас уточнить необходимую нормативку, и, о чем Андрей Михайлович (глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров - ИФ) говорил, необходимо будет нам внести соответствующие коррективы в Бюджетный кодекс, с таким предложением мы готовы выйти. И если вы нас поддержите, будем вам очень признательны, поскольку горизонты сейчас удлиняются, нам нужно соответствующую нормативку под это подкорректировать", - сказал он.

Силуанов напомнил, что президент поставил задачу по национальным целям на шестилетний срок, а где-то и более длительный, поэтому Минфин готовит план на шестилетку.

Силуанов еще раз отметил позицию относительно необходимости сохранения бюджетных правил. "Бюджетные правила - это элемент нашей сбалансированной бюджетной политики, о которой говорил президент, и президент неоднократно повторял, что нам необходимо выстраивать бюджетную политику с учетом принципов и правил, которые обеспечивают стабильность бюджетной политики, горизонты бюджетных расходов, чтобы бюджет был основой макроэкономической политики. Как раз бюджетные правила и ФНБ - как один из элементов формирования ресурсов резервных средств на случай колебаний внешнеэкономической конъюнктуры или каких-либо других шоков", - пояснил он.

"Эти элементы сохранятся в структуре нашей бюджетной политики на предстоящий среднесрочный период", - сказал Силуанов. По его словам, принципы бюджетных правил предлагается сохранить и дальше развивать.

По итогам заседания комитета Силуанов также отметил, что были достигнуты договоренности о подготовке трех "базовых законодательных инициатив - это поправки в закон о бюджете текущего года, в Бюджетный кодекс, изменения в налоговое законодательство".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,56 за баррель, что на 0,28% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,08 за баррель, что на 0,23% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник нет единого настроя: китайский CSI 300 почти стабилен - снижение на 0,02%, японский Nikkei 225 опустился на 0,32%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,47%, южнокорейский Kospi ослабел на 0,29%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,23%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 укрепился на 0,16%.

Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Профицит американского госбюджета в апреле составил $210 млрд, что на 19% выше показателя за тот же месяц прошлого года ($176,2 млрд), сообщило министерство финансов страны. Положительное сальдо зафиксировано впервые за восемь месяцев. Доходы бюджета США увеличились на 22% - до $776 млрд, расходы - на 23%, до $567 млрд.

За семь месяцев 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США составило $855 млрд, во многом из-за увеличения процентных выплат по госдолгу на фоне высокой ставки Федрезерва. Выплаты процентов по долгу за семь месяцев составили $624 млрд, что на 36% больше показателя годичной давности.