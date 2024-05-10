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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет позитивную среднесрочную оценку рынка акций РФ
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10 мая 2024 года 14:19
"БКС МИ" сохраняет позитивную среднесрочную оценку рынка акций РФ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную среднесрочную оценку российского рынка акций, говорится в материале аналитика Юлии Голдиной. "Мы полагаем, что восходящий тренд индекса Мосбиржи пока актуален. Доминирующей силой на рынке акций РФ остается фактор дивидендов. По нашим оценкам, дивидендная доходность индекса Мосбиржи на ближайшие двенадцать месяцев превышает 9%. Впрочем, уже в мае ожидаются около двадцати отсечек по компаниям. Из наиболее ликвидных и потенциально интересных историй стоит отметить "ЛУКОЙЛ" (дивдоходность - 6,2%), "Московскую биржу" (7,4%), "Интер РАО" (7,6%) и "НЛМК" (10,5%). Частичное реинвестирование дивидендных выплат окажет рынку дополнительную поддержку", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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