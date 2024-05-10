"БКС МИ" сохраняет позитивную среднесрочную оценку рынка акций РФ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную среднесрочную оценку российского рынка акций, говорится в материале аналитика Юлии Голдиной.

"Мы полагаем, что восходящий тренд индекса Мосбиржи пока актуален. Доминирующей силой на рынке акций РФ остается фактор дивидендов. По нашим оценкам, дивидендная доходность индекса Мосбиржи на ближайшие двенадцать месяцев превышает 9%. Впрочем, уже в мае ожидаются около двадцати отсечек по компаниям. Из наиболее ликвидных и потенциально интересных историй стоит отметить "ЛУКОЙЛ" (дивдоходность - 6,2%), "Московскую биржу" (7,4%), "Интер РАО" (7,6%) и "НЛМК" (10,5%). Частичное реинвестирование дивидендных выплат окажет рынку дополнительную поддержку", - пишет эксперт инвесткомпании.

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