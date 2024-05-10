"Финам" снизил рейтинг акций American Express до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций American Express Co. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $201,1 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Акции компании подорожали на 25% с начала текущего года против роста индекса S&P 500 лишь на 9%. В то же время наша оценка целевой цены данных бумаг, полученная путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM и анализа исторических мультипликаторов, указывает на их существенную перекупленность в текущий момент. И мы считаем достаточно высокой вероятность их отрицательной переоценки в среднесрочной перспективе", - пишет эксперт.

American Express Co. - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и дебетовые карты, дорожные чеки. Кроме того, эмитент оказывает платежные услуги как крупным корпорациям, так и компаниям малого и среднего бизнеса.

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