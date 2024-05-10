"Финам" снизил прогнозную цену акций Bristol Myers до $52

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Bristol Myers Squibb до $52 за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции компании за последние шесть месяцев просели в цене на 16% на растущем рынке - инвесторов продолжала беспокоить утрата патентной защиты одним из ключевых препаратов и предстоящая потеря эксклюзивности еще одним наименованием. Мы считаем, что просадка бумаг не учитывает в полной мере перспектив экспериментальной линейки компании, у которой впечатляющее количество исследовательских программ на заключительной фазе разработки - 37, причем в нее входят препараты от самых разнообразных заболеваний, начиная с болезни Крона и заканчивая шизофренией, в области которой, кстати, Bristol Myers может совершить серьезный прорыв в результате удачного приобретения фирмы Karuna", - пишет эксперт.

Bristol Myers Squibb - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Ключевые исследовательские площадки расположены в Нью-Джерси и Калифорнии. Bristol Myers ведет деятельность по шести ключевым направлениям: онкология, иммунология, гематология, кардиология, фиброзы и неврология.

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