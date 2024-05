Dow Jones увеличился 7-ю сессию подряд

Рынок акций США вырос по итогам торгов в четверг. Азиатские фондовые индексы растут в пятницу. Цены на нефть повышаются в пятницу утром.

Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" седьмую сессию подряд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. и составило 231 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальный показатель с августа 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего до 210 тыс.

Слабость рынка труда является фактором, который может подтолкнуть Федеральную резервную систему к снижению процентных ставок, отмечают эксперты.

Значение Standard & Poor''s 500 в четверг выросло на 26,41 пункта (на 0,51%) - до 5214,08 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 43,51 пункта (на 0,27%) и завершил торги на отметке 16346,26 пункта.

Dow Jones Industrial Average увеличился за день на 331,37 пункта (на 0,85%) и составил 39387,76 пункта.

Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Home Depot Inc. (SPB: HD), подорожавшие на 2,5%, Caterpillar (SPB: CAT) - на 2,1% и Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 1,9%.

Кроме того, повысились котировки бумаг нефтепроизводителей Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,8% и 2% соответственно.

Также поднялась стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,8%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 0,4%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 0,3%.

В то же время котировки акций Roblox (SPB: RBLX) рухнули более чем на 22%. Разработчик многопользовательской онлайн-платформы для создания видеоигр дал прогноз, согласно которому выручка с учетом отложенных поступлений (bookings) во втором квартале составит $870-900 млн, в целом по итогам 2024 года - $4-4,1 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали первый показатель на уровне $929 млн, второй - $4,18 млрд.

Цена акций Airbnb Inc. (SPB: ABNB) рухнула на 6,9% после того, как сервис бронирования жилья также дал слабый прогноз выручки на текущий квартал.

По этой же причине бумаги британского разработчика процессоров Arm Holdings, которые торгуются на бирже Nasdaq, подешевели на 2,3%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу.

Поддержку фондовым рынкам оказали обнародованные накануне статданные о росте числа заявок на пособие по безработице в США, которые были восприняты трейдерами как сигнал в пользу смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. и составило 231 тыс., что является максимумом с августа 2023 года, сообщило Минтруда.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3% в ходе торгов. Уверенный рост демонстрируют акции производителя кондиционеров Daikin Industries (+7,2%), транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha (+5,9%), Nintendo (+3,2%), SoftBank Group (+1,6%), Fast Retailing (+0,3%).

Потребительские расходы в Японии в марте выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и снизились на 1,2% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение показателей на 0,3% и 2,4% соответственно.

Статданные из Китая, обнародованные накануне, показали увеличение объемов экспорта и импорта в апреле после мартовского снижения.

Объем китайского экспорта в прошлом месяце вырос на 1,5% в годовом выражении - до $292,45 млрд, сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР. Импорт повысился на 8,4%, до $220,1 млрд. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 1%, импорта - на 5,4%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в апреле составило $72,35 млрд по сравнению с $86,46 млрд годом ранее и $58,55 млрд в марте.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 2,3%.

В числе лидеров роста в материковом Китае в пятницу - акции China Merchants Bank (+2,5%), Ping An Insurance (+1,8%), Shanghai Pudong Development Bank (+1,7%).

В то же время дешевеют акции Dawning Information (-4,1%), Zhongji Innolight (-1,2%), Kweichow Moutai (-0,7%).

В Гонконге дорожают бумаги Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (+2,4%), Tencent (SPB: 700) Holdings (+0,5%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (+1,2%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI вырос в ходе торгов на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.

Цены на нефть повышаются в пятницу третью сессию подряд и завершают неделю ростом.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $84,38 за баррель, что на $0,5 (0,6%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,3 (0,4%), до $83,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,55 (0,69%), до $79,81 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,27 (0,3%), до $79,26 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала на 1,7%, WTI - на 2,2%.

Поддержку рынку оказали, в частности, данные о снижении запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн баррелей - до 459,5 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов на 1,43 млн баррелей, по данным Trading Economics.

"Падение запасов привело к подъему нефтяного рынка после месяца коррекций в ответ на геополитические события", - отмечает аналитик брокерской компании Tickmill Джозеф Дарие, слова которого приводит Market Watch.

Кроме того, отчет по американскому рынку труда, обнародованный в четверг, показал рост числа заявок на пособие по безработице. Это было воспринято трейдерами как сигнал в пользу смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), которое, как ожидается, подтолкнет к росту экономику США в целом и, спрос на энергоносители в частности.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. и составило 231 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальный показатель с августа 2023 года.