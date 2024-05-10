Доходности ОФЗ-ПД еще могут превысить 14% в 2024г - Freedom Finance Global

Доходности рублевых гособлигаций с фиксированными купонами (ОФЗ-ПД) еще могут превысить 14% годовых в текущем году, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Индекс государственных облигаций РФ (RGBI) продолжает снижаться, увеличивая доходности безрисковых финансовых активов с фиксированной доходностью на фоне жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Вероятно, он останется под давлением до тех пор, пока регулятор не увидит устойчивое замедление инфляции и не пошлет сигнал к началу цикла смягчения денежно-кредитной политики. На наш взгляд, это произойдет только на его сентябрьском заседании, поэтому доходности ОФЗ-ПД еще могут превысить 14% годовых в текущем году", - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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