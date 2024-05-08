Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций NRG Energy до $68

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций NRG Energy до $68 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Дмитрия Позднякова

"Американская энергетическая компания отчиталась за первый квартал выручкой заметно ниже ожиданий, однако подтвердила прогнозы финансовых показателей и объемов выплат акционерам до конца 2024 года. По результатам мы пересмотрели наш таргет по акциям эмитента в сторону повышения, - отмечает эксперт. - Агрессивная политика компании по изменению структуры своего портфеля активов дает положительные результаты. Сегмент Vivint Smart Home, реализующий солнечное оборудование, системы автоматизации и оборудование для умных домов, становится одним из крупнейших источников операционной прибыли компании, снижая волатильность сегментов реализации электроэнергии. Операционный денежный поток компании за отчетный квартал вернулся к положительным значениям, а капитальные затраты снизились вдвое. Конечно, большой долг еще выглядит угрожающе, но финансовые потоки показывают признаки улучшения, что повышает вероятность выполнения плана распределения прибыли на текущий год".

"Оценка акций NRG по мультипликатору P/E находится на уровне около 14х, если брать за базу расчета ожидаемую чистую прибыль за 2024 год. Данная оценка не ниже среднеотраслевых значений по сектору коммунальных компаний США, что оправданно с точки зрения ожидаемых темпов роста прибыли в ближайшие годы на уровне 6-7%", - указывает Поздняков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.