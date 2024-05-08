"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Exelon Corp. с прогнозной стоимостью $43,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Гордея Смирнова.

"Exelon работает в стабильном секторе регулируемых коммунальных услуг, что делает финансовые показатели компании относительно предсказуемыми. Согласование повышения тарифов в ключевых штатах с регуляторами и увеличение потребления электроэнергии центрами обработки данных должны обеспечить стабильный рост эмитента", - указывает эксперт.

Exelon Corp. - одна из крупнейших коммунальных компаний США, обслуживающая более 10,6 млн потребителей в штатах Иллинойс, Делавэр, Мэриленд, Нью-Джерси, Пенсильвания и в округе Колумбия.

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