Нефтяные цены теряют среднесрочные "бычьи" драйверы - "Велес Капитал"

Цены на нефть марок Brent и WTI теряют среднесрочные "бычьи" драйверы, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Цены находятся под давлением вновь укрепляющегося доллара, а также сохранения стабильных поставок нефти с Ближнего Востока и ухудшения перспектив экономического роста США в условиях высоких процентных ставок. С технической точки зрения в мае по нефти реализуются риски разворота среднесрочного "бычьего" тренда. Так, котировки марки Brent находятся ниже поддержки в $83 за баррель (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на опасность развития снижения к $75 (нижняя полоса Боллинджера и минимумы с конца декабря 2023 года), которая подтвердится при закреплении ниже $81,50 за баррель, - отмечает эксперт. - Гистограмма и линии MACD также разворачиваются вниз и готовы дать сигнал на продажу. Отскок от поддержки на уровне $81,50, впрочем, может вернуть покупателей на рынок - у текущих уровней участники, вероятно, будут переоценить позиции".

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