Brent опустилась до $82,7/барр.

Dow Jones и S&P 500 завершили торги вторника в плюсе, Nasdaq снизился. Фондовые индексы АТР в основном снижаются в среду. Цены на нефть умеренно опускаются утром в среду.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq Composite снизился.

Трейдеры оценивали корпоративные новости и заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари.

Кашкари, принимавший участие в конференции Института Милкена, дал понять, что не исключает возможности повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

"Планка для подъема ставки довольно высока, но она не бесконечна", - приводит его слова Market Watch. Кашкари отметил, что поддержит повышение ставки Федрезервом, если инфляция в США вновь начнет выглядеть устойчивой.

Слабые статданные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, повысили оптимизм трейдеров в отношении возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС в этом году, что оказывало поддержку фондовому рынку в последние дни.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в сентябре в настоящее время оценивается трейдерами в 67% против 45,9% неделю назад, по данным CME FedWatch.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 0,4% по итогам торгов. Во вторник компания провела презентацию новых планшетов iPad. Предзаказы на новые модели уже принимаются, продажи начнутся 15 мая.

Бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS) подешевели на 9,5%. Крупнейшая в мире компания сферы развлечений и медиа зафиксировала небольшой чистый убыток во втором финансовом квартале и более слабый, чем ожидалось, рост выручки.

Стоимость акций Kenvue Inc. поднялась на 6,4%. Этот производитель потребительских товаров медицинского назначения, выделенный из Johnson & Johnson (SPB: JNJ), сократил чистую прибыль в первом квартале на 37%. При этом его выручка увеличилась на 1% и превзошла ожидания аналитиков.

Кроме того, Kenvue анонсировала программу сокращения расходов, которая, как ожидается, позволит ей добиться ежегодной экономии в размере порядка $350 млн. Программа предусматривает сокращение 4% рабочих мест в компании.

Бумаги Nikola Corp. подешевели на 5,4%. Производитель электрогрузовиков и грузовиков на водородном топливе сократил чистый убыток в первом квартале на 13%, при этом скорректированный показатель оказался чуть лучше прогноза. В то же время выручка Nikola упала на 30% и оказалась существенно хуже ожиданий рынка.

Акции Peloton Interactive (SPB: PTON) подскочили в цене на 15,5% благодаря сообщению CNBC о том, что несколько фондов прямых инвестиций интересуются покупкой этого американского производителя спортивных тренажеров.

Стоимость бумаг Spirit AeroSystems Holdings (SPB: SPR) Inc. опустилась на 0,3%. Производитель авиационных компонентов заявил, что ведет переговоры с Boeing Co. (SPB: BA), его крупнейшим клиентом, рассматривающим возможность покупки компании.

Цена акций Boeing Co. снизилась на 0,9%.

Капитализация International Paper Co. (SPB: IP) выросла на 5,2% на сообщении Reuters о том, что бразильский производитель целлюлозно-бумажной продукции Suzano A/S намерен сделать компании предложение о покупке за $15 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 31,99 пункта (0,08%), его значение составило 38884,26 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 6,96 пункта (0,13%) - до 5187,7 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 16,69 пункта (0,1%) и составил 16332,56 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду, исключение составляет южнокорейский индикатор.

Некоторое давление на рынки акций оказали заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари о том, что он не исключает возможности повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой.

Эти слова ослабили оптимизм трейдеров в отношении скорого снижения ставки американским ЦБ. Ожидания того, что ослабление рынка труда подтолкнет Федрезерв к смягчению политики, поддерживали фондовые рынки в последние дни.

В среду трейдеры продолжают следить за визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Европу и оценивают корпоративные новости, в том числе финансовые отчеты компаний.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 1,5% в ходе торгов.

Стоимость акций японского производителя игровых консолей и видеоигр Nintendo упала на 5,5%. Результаты компании за 2024 финансовый год, завершившийся 31 марта, оказались лучше прогнозов рынка, однако Nintendo заявила, что ожидает снижения чистой прибыли, выручки, а также продаж игровых приставок и видеоигр в текущем фингоду.

Бумаги Sony Group подешевели на 4,5%, Panasonic Holdings - на 1%. Котировки акций Toyota Motor и Mitsubishi Motors, которые опубликуют квартальные отчеты позднее в среду, опустились на 1% и 0,7% соответственно.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,4% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией ряда важных статданных по экономике КНР, отмечает Trading Economics. В четверг Главное таможенное управление Китая обнародует отчет о внешней торговле за апрель, а в субботу Государственное статистическое управление страны опубликует данные о динамике потребительских цен и цен производителей за прошлый месяц.

Заметное снижение в материковом Китае в среду демонстрируют акции технологических компаний, в том числе 360 Security Technology (-5,3%), Foxconn Industrial (-2,9%), Wuxi AppTec (-2%).

Стоимость бумаг автопроизводителя ChongQing Changan выросла на 3,3%. Согласно отчету компании, продажи ее продукции в апреле увеличились на 15,5%, с начала 2024 года - на 14,2%.

В Гонконге дешевеют акции Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-1,7%), Lenovo Group (-0,7%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-0,3%) и JD.Com Inc. (SPB: JD) (-0,2%).

В то же время бумаги Xiaomi (SPB: 1810) Corp. выросли в цене на 5,7%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,2% в ходе торгов.

Акции Samsung Biologics подорожали на 1%, LG Energy Solution - на 0,4%, Celltrion - на 0,1%.

Акции SK Hynix подешевели на 1,1%, Samsung Electronics - на 0,5%, Hyundai Motors - на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет менее 0,1%.

Стоимость бумаг BHP Group опустилась на 0,3%, Rio Tinto - на 0,9%. В то же время акции Commonwealth Bank подорожали на 0,2%, Woodside Energy - на 0,4%.

Цены на нефть умеренно опускаются утром в среду после слабого снижения по итогам предыдущей сессии.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск составляет $82,71 за баррель, что на $0,45 (0,54%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты снизились в цене на $0,17 (0,2%), до $83,16 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,41 (0,52%) и составили $77,97 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на 10 центов (0,1%), до $78,38 за баррель.

Рынок отреагировал снижением на заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что страны ОПЕК+ анализируют возможность увеличения добычи нефти.

"Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он "Интерфаксу".

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 3 мая резервы нефти в Штатах выросли на 509 тыс. баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,43 млн баррелей.