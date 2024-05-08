"Финам" временно прекращает анализ Boeing

"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Boeing Co., сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"С начала 2024 года Boeing преследуют определенные проблемы, связанные с ухудшением качества произведенных самолетов. Череда негативных событий привела к существенному падению цены акций эмитента. За 1К24 она упала на 27,3%, а в апреле снизилась еще на 9,5%. Поскольку "кейс" стал спекулятивным и плохо прогнозируемым, мы временно приостанавливаем покрытие бумаг компании (до нормализации ситуации с качеством производимых самолетов и улучшения поставок)", - указывают аналитики.

Boeing Co. - ведущая мировая авиакосмическая корпорация и один из крупнейших производителей пассажирских самолетов.

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