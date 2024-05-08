Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для "префов" Транснефти

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Новость о вероятном увеличении дивидендов за 2023 год по сравнению с теми, что были выплачены за 2022 год, а также о переходе на выплаты по полугодиям положительно отразится на отношении инвесторов к привилегированным акциям "Транснефти". С 2021 года выплаты регулируются распоряжением правительства, где определены правила нормализации чистой прибыли по МСФО и предусматривается распределение на дивиденды не менее 50% нормализованной чистой прибыли по МСФО, - отмечают эксперты. - Дивиденды за 2023 год мы оцениваем в 192 руб. на акцию, что предполагает доходность по ним на уровне 11,7% (напомним, что за 2022 год компания выплатила по 166,7 руб.). Что касается промежуточных дивидендов, то с соответствующей инициативой еще в 2017-2018 гг. выступала группа новых инвесторов, и мы предполагали, что эмитент перейдет на эту схему в 2022 году. По привилегированным акциям "Транснефти" нами установлен рейтинг "покупать".

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