Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ferrari N.V. с прогнозной стоимостью на уровне $366 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Дмитрия Позднякова.

"Эмитент представил нейтральный отчет за первый квартал. Финансовые показатели оказались лучше ожиданий, но прогноз до конца 2024 года остался неизменным. Мы продолжаем отмечать силу бренда Ferrari и ее способность безболезненно повышать цены на свою продукцию и услуги, но пока не видим потенциальных драйверов для роста котировок. Акции переоценены относительно бумаг других производителей предметов роскоши", - указывает эксперт.

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