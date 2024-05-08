Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 90,5-92 руб./$1 в среду - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, вероятно, продолжит торги в среду в диапазоне 90,5-92 руб./$1, потенциал укрепления рубля пока выглядит ограниченным, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль во вторник продолжил тяготеть к укреплению, объемы торгов в паре доллар/рубль продолжили незначительно снижаться, отражая сокращение реализации отложенной выручки экспортерами, а вот торговая активность в паре юань/рубль заметно выросла: рынок отыгрывал ослабление китайской валюты на мировом рынке и готовился к увеличению ее продаж Банком России. Напомню, что объем реализации юаней регулятором на рынке возрастут с 0,6 млрд руб. до 6,25 млрд, в результате сокращения Минфином объемов покупки иностранной валюты/золота в два раза (до 5,5 млрд руб. в день). Локально дополнительное предложение вполне способно помочь рублю", - указывает эксперт банка.

Кроме того, полагает Локтюхов, спекулятивно скорее в пользу рубля играют и предстоящие длинные выходные, в ходе которых значимого негатива (ни экономического, ни геополитического) не ожидается - после них на рынок могут вновь поступить увеличенные объемы предложения валюты со стороны экспортеров.

"Впрочем, пока потенциал укрепления рубля выглядит все же ограниченным на фоне сохраняющейся слабости нефти. Полагаю, что в среду диапазон 90,5-92 руб./$1 сохранит свою актуальность", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

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