Активные покупки на рынке акций РФ в среду маловероятны - "Алор Брокер"

Активные покупки на российском рынке акций РФ в течение торговой сессии в среду маловероятны, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Пока все говорит о сохранении настроя основной массы инвесторов на рост и выкуп просадок, но мы не уверены, что такая ситуация продлится долго. Что касается среды, то утро не выглядит радостным. Нефть дешевеет на полпроцента, уйдя под отметку $83 за баррель, тем самым начав тестировать эту поддержку на прочность. Ухудшение геополитической ситуации и выходные в России также будут сдерживать от активных покупок", - пишет эксперт.

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