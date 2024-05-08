Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3420-3450п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3420-3450 пунктов на торгах в среду, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Сильного движения индекса не ждем, но отдельные бумаги могут пользоваться спросом. Предпочтение отдаем акциям "Транснефти", "Соллерса" и, возможно, "ВК", - отмечает аналитик в комментарии. - Именно бумаги "ВК" могут в ближайшее время быть заметно "лучше рынка". Многое зависит от отчетности за I квартал. Если не будет неприятных сюрпризов, котировки акций компании могут вернуться к росту, вслед за всем сектором".

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