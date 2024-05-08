"Префы" Россети Ленэнерго немного переоценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Привилегированные акции ПАО "Россети Ленэнерго" в текущий момент слегка переоценены фондовым рынком, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Эмитент представил финансовую отчетность по РСБУ за первый квартал 2024 года. Компания продемонстрировала более высокий темп роста выручки над себестоимостью за счет роста выручки по технологическому присоединению, что является устойчивой основной для генерирования выручки в будущих периодах. Поглощение АО "ЛОЭСК" должно способствовать оптимизации текущей технической деятельности двух компаний и повысить эффективность реализации инвестиционных программ. Однако с учетом текущей динамики котировок на ценные бумаги компании мы полагаем, что привилегированные акции "Россети Ленэнерго" на данный момент слегка переоценены рынком", - указывают эксперты.

"Компания направляет на выплату дивидендов по привилегированным акциям 10% от чистой прибыли по РСБУ в соответствии с установленной дивидендной политикой. Исходя из величины чистой прибыли, эмитент потенциально заработал 11 рублей на одну привилегированную акцию за первый квартал, что составляет 5% дивидендной доходности по цене закрытия на 6 мая 2024 года", - отмечают аналитики сервиса.

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