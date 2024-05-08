Возможно небольшое ослабление рубля в среду - БКС Экспресс

Возможно небольшое ослабление рубля по отношению к доллару США на торгах в среду, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Планомерное укрепление нацвалюты продолжилось во вторник. Закрытие сессии в пареUSD/RUB было на минимальных отметках с первой декады марта. По сути, рубль за первые дни мая отбил все двухмесячные потери. Как и ожидалось. На фоне пролонгации нормативов репатриации выручки экспортеров до апреля 2025 года, сохранения высокой ключевой ставки ЦБ и ожидаемого в начале II полугодия расширения бюджетного механизма финансирования доходной части бюджета и усиления продаж валюты ЦБ на рынке говорить о девальвации рубля попросту странно, - пишет аналитик в обзоре. - Все предыдущие оценки предполагали возврат курса доллара в привычный полугодовой боковик - так и получилось. На днях уже было 90,8 руб./$1. Технически с майской повестки не снимается очередной подход "американца" поближе к круглым 90 руб./$1. А в среду рубль может чуть сдать - скажется отскок индекса DXY и "пролив" нефти марки Brent".

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