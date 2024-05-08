Рубль снижается к доллару и стабилен к юаню на старте торгов на внешнем негативе

Москва. 8 мая. Доллар США растет, юань почти стабилен на Московской бирже утром в среду, рубль находится под давлением негативных фундаментальных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,36 руб./$1 (+25,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 23,69 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,2 коп. - до 12,59 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль находится под влиянием отсутствия интереса большинства инвесторов к рисковым активам и слабости сырьевых цен. Негативной динамике нацвалюты также способствуют предстоящие длительные выходные. Участники рынка сосредотачиваются на закрытии позиций и фиксации прибыли.

От более серьезного ослабления рубль спасают последние решения Минфина РФ о сокращении объемов покупки валюты. Минфин РФ сообщил в понедельник о намерении направить с 8 мая по 6 июня на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 110,94 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,55 млрд рублей. Это на 5,65 млрд руб. в день, или в 2,02 раза, меньше, чем в период с 5 апреля по 7 мая (235,3 млрд рублей, ежедневно 11,2 млрд рублей).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 8 мая по 6 июня 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом около 6,3 млрд рублей в день (с 5 апреля по 7 мая ежедневный объем продаж составлял 0,6 млрд рублей).

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,83 за баррель, что на 0,40% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,1 за баррель, что на 0,36% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Участники сырьевого рынка оценивают последние сигналы от Минэнерго США, которое слегка скорректировало свою оценку потребления нефти в мире в 2024 году после резкого повышения в предыдущем месяце; прогноз мая предусматривает снижение показателя на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 102,84 млн б/с.

В ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) отмечается, что в 2024 году рост спроса составит 920 тыс. б/с при предыдущей оценке в 950 тыс. б/с. В 2025 году увеличение спроса на ЖУВ ускорится до 1,42 млн б/с (прогноз апреля - 1,35 млн б/с.

Министерство понизило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $88,55/барр. до $87,79/барр. Прогноз на 2025 год понижен более существенно: на $1,6 - с $86,98/барр. до $85,38 /барр.

Минэнерго США ожидает, что некоторые страны ОПЕК+, объявившие о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти в течение первого полугодия, продлят ограничения после июня. По оценке EIA, дополнительные добровольные сокращения добычи рядом стран ОПЕК+ приведут к снижению мировых запасов нефти в первом полугодии в среднем на 0,3 млн б/с.

Ведомство считает, что после июня своих дополнительных сокращений будут придерживаться не все "добровольцы" альянса, ожидается, что предложение ОПЕК+ на рынке увеличится во втором полугодии на 0,5 млн б/с.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду наблюдается неоднозначная ситуация с преобладанием негатива: китайский CSI 300 снизился на 0,66%, японский Nikkei 225 ослабел на 1,31%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,21%, южнокорейский Kospi почти не меняется - снижение на 0,08%, австралийский индекс S&P/ASX 200 стабилен, уменьшаясь на 0,02%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 укрепился на 0,13%.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq Composite снизился. Трейдеры оценивали корпоративные новости и заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари.

Кашкари, принимавший участие в конференции Института Милкена, дал понять, что не исключает возможности повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

"Планка для подъема ставки довольно высока, но она не бесконечна", - приводит его слова Market Watch. Кашкари отметил, что поддержит повышение ставки Федрезервом, если инфляция в США вновь начнет выглядеть устойчивой.