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07 мая 2024 года 18:31
Бумаги BP сохраняют потенциал роста - Freedom Finance Global
Бумаги BP plc сохраняют потенциал роста, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Результаты британского нефтегазового гиганта BP за первый квартал 2024 года оказались слабее прогнозов, - отмечает эксперт. - Чистый долг увеличился на $2,8 млрд. Тем не менее компания увеличила добычу углеводородов и подтвердила планы по масштабному обратному выкупу акций. Мы нейтрально оцениваем результаты BP за первый квартал, но ожидаем негативной реакции рынка на снижение финансовых показателей. По нашему мнению, бумаги компании сохраняют потенциал роста, несмотря на вероятность сезонное ослабление показателей газового бизнеса во втором квартале. Высокая дивидендная доходность и масштабный buy back окажут поддержку котировкам BP". Аналитик выделяет потенциальные драйверы роста бумаг компании: - Восстановление объемов производства и продаж нефтепродуктов во втором и третьем кварталах позитивно отразится на результатах. - Значительные объемы обратного выкупа акций и высокая дивидендная доходность повысят привлекательность бумаг BP для инвесторов в период снижения процентных ставок центробанками. Также Пигарев указывает и на потенциальные риски: - Замедление роста мировой экономики из-за сохранения высоких процентных ставок может оказать давление на цены нефти и газа. - Продажа активов окажет негативное влияние на операционные и финансовые показатели компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BP-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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