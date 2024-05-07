ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 15% к концу 2024г - "БКС МИ"

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15% годовых к концу 2024 года, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Мы ожидаем, что на конец 2024 года ЦБ снизит ставку до 15%, тогда как раньше прогнозировали смягчение до 12%, - пишут эксперты инвесткомпании Илья Федоров, Анатолий Трифонов, Елена Царева и Антон Куликов. - Банк России будет снижать ставку медленно и малыми шагами - по 0,25 п.п. в сентябре и октябре. В 2025 году, по нашим оценкам, регулятор продолжит неспешно снижать ставку до 11% концу года при среднем уровне 13,1%. Таким образом, реальные ставки будут оставаться высокими (7-8%) в течение всего 2025 года".

Эксперты полагают, что повышение прогноза ключевой ставки ЦБ на 2024-25 годы умеренно-негативно для акций финансового сектора и для рынка облигаций: когда период высоких процентных ставок затягивается, стоимость фондирования и кредитная активность могут быть под давлением как в корпоративном секторе, так и в розничном, особенно в ипотеке.

"При этом мы видим некоторую адаптацию к текущему уровню ставок и отмечаем риторику банков о более высоком, чем ожидалось, спросе на кредиты. И хотя высокие процентные ставки давят на акции банков, они позитивно влияют на чистые процентные доходы "МосБиржи". Мы ожидаем, что при ключевой ставке 15% на конец 2024 года доходность 10-летних ОФЗ составит 13%, а при ставке 11% на конец 2025 года YTM 10-летних ОФЗ будет 11%. Потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ за год будет ниже: не 2%+, а 1,7-1,9% (до середины 2025 года)", - пишут стратеги "БКС МИ".

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