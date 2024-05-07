"Финам" понизил рейтинг акций China Life до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance Co. класса H с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD 11,05, что предполагает потенциал снижения 1,3% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"С 10 января 2024 года акции одной из крупнейших страховых компаний в КНР выросли в цене на 25%, отыгрывая общее улучшение настроений на Гонконгской бирже, и, на наш взгляд, на данный момент полностью исчерпали свой потенциал роста. Наша оценка справедливой стоимости акций China Life класса H построена путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/B, P/E NTM и дивдоходности, а также анализе собственных исторических мультипликаторов компании", - пишет аналитик Игорь Додонов.

В ближайшие годы темпы экономического подъема в Поднебесной, как ожидается, замедлятся до 4,5-5%, однако продолжат уверенно превышать среднемировые, отмечает эксперт. На таком фоне, по его мнению, можно рассчитывать на дальнейшее расширение численности среднего класса в Китае, что по-прежнему будет способствовать росту спроса на страховые продукты и услуги, в том числе в сегменте страхования жизни. Особенно с учетом того, что страхованием в стране пока охвачено, по разным оценкам, лишь 30-40% населения против более 60% в развитых государствах. Помимо этого, поддержку рынку страхования КНР будут оказывать продолжающееся постепенное старение населения страны и реализация правительством инициативы Healthy China. И China Life, учитывая ее сильные позиции в отрасли, считает Додонов, продолжит выигрывать от развития указанных тенденций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.