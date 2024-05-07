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Главная / Мнения аналитиков / Цена бумаг X5 Retail Group может вырасти до 3260 руб. на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"
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07 мая 2024 года 16:34
Цена бумаг X5 Retail Group может вырасти до 3260 руб. на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"
Цена бумаг X5 Retail Group может вырасти до 3260 рублей на горизонте года, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Историческая недооценка по распискам ритейлера во многом связана с иностранной пропиской бизнеса, которая не давала российской "дочке" возможность выплачивать дивиденды, - пишут эксперты в комментарии. - После завершения процесса принудительного переезда в Россию, который может занять 4-5 месяцев, возможен краткосрочный навес предложения в акциях, однако затем мы ожидаем постепенного роста мультипликаторов компании до исторических уровней. Цена расписок X5 на горизонте года может достигнуть 3260 рублей (апсайд +16%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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