"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ryanair с целью $1053

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ASML Holding NV с целью $1053 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,72%, стоп-приказ: $845, говорится в комментарии инвестиционной компании.

17 апреля компания выпустила отчетность, показав выручку на 4,23% ниже ожиданий, а прибыль - на 5,05% выше ожиданий. Отчетность, на взгляд аналитиков, вышла неоднозначная, однако сильные драйверы для спроса на продукцию остаются актуальными: ожидаемое циклическое восстановление, фактор ИИ, а также правительственные субсидии (например, CHIPS Act). Компания является ключевой для технологического прогресса из-за ее уникальности.

"С технической точки зрения цена отскочила от уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $845 риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,85", - указывают эксперты "Финама".

ASML - нидерландская компания, крупнейший производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности, необходимого для изготовления СБИС, микросхем памяти, флеш-памяти, микропроцессоров.

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