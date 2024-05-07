"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,68%, стоп-приказ: 7480 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики рассчитывают на быстрое закрытие сегодняшнего дивидендного гэпа в течение 2-3 торговых недель на фоне сильных финансовых показателей компании, устойчивости бизнеса и растущего свободного денежного потока.

"С технической точки зрения акции компании перешли к восходящему тренду, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 8500 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 7480 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,78", - указывают в "Финаме".

"ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

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