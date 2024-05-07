Акции Транснефти интересны для покупок - ПСБ

Акции "Транснефти" интересны для вложений, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 1874 рубля за штуку, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Бумаги компании растут в цене на новостях, что совет директоров эмитента скоро рассмотрит рекомендацию по дивидендам. Они ожидаются выше прошлогодних. Исходя из чистой прибыли 2023 год и дивидендной политики компании (50% от чистой прибыли по МСФО), мы считаем, что акционеры могут рассчитывать на 205 руб./акцию, доходность - 12,5%. Позитивно смотрим на "Транснефть" и считаем ее интересной для инвестиций, наш таргет на год - 1874 руб. Также отметим, что компания в перспективе может платить дивиденды дважды в год - в данный момент идет работа в этом направлении", - пишет аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.