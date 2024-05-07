Доходности ОФЗ-ПД останутся вблизи текущих уровней до конца 2024г - инвестбанк "Синара"

Доходности рублевых гособлигаций с фиксированными купонами (ОФЗ-ПД), скорее всего, останутся вблизи текущих уровней до конца 2024 года, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"В таком сценарии, полагаем, по-прежнему предпочтительнее флоатеры, дающие более высокие доходности", - отмечают аналитики в комментарии.

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