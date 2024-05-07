Цены на нефть растут

Уолл-стрит закрылась в плюсе в понедельник на статданных и заявлениях руководителей ФРС. Фондовые индексы Азии растут во вторник за исключением гонконгского Hang Seng. Цены на нефть продолжают расти утром вторника.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник.

В отсутствие важных статданных на этой неделе участники рынка будут следить за итогами заседаний центробанков Великобритании, Австралии и Швеции, а также за заявлениями представителей ЦБ.

"Быки" будут стремиться сохранить импульс к росту после того, как им удалось вырвать прошлую неделю из зубов "медведей", - сказал Крис Ларкин из E*Trade. - На этой неделе не ожидается важных экономических данных, но будет много выступлений членов руководства Федрезерва. Трейдеры будут подробно разбирать любые комментарии о потенциальных снижениях ставки".

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что решения о снижении процентных ставок будут приниматься исходя из поступающих данных, тем самым дав понять, что в ближайшее время этого не ожидается, пишет Trading Economics.

Его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин тем временем выразил уверенность в том, что инфляция достигнет 2% после того, как эффекты от высоких процентных ставок проявятся в полной мере.

Также на этой неделе свои квартальные отчетности представят такие крупные компании, как Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Uber Technologies (SPB: UBER).

Акции американского производителя продуктов питания Tyson Foods (SPB: TSN) опустились на 5,7%, несмотря на сильную квартальную отчетность.

Рыночная стоимость Spirit Airlines (SPB: SAVE) снизилась на 9,7%. Американская авиакомпания в первом квартале зафиксировала более крупный убыток, чем ожидалось, при 6%-м снижении выручки.

Капитализация Freshpet Inc. (SPB: FRPT) подскочила на 11%. Американский производитель кормов для домашних животных неожиданно завершил первый квартал с чистой прибылью благодаря повышению продаж и сокращению логистических расходов.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) снизилась на 0,9% на новости, что инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) сократила свою долю в ней.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,46% и составил 38852,27 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Walt Disney Co., подорожавшие на 2,5%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,03% - до 5180,74 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,19% и составил 16349,25 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник, исключением выступает только гонконгский Hang Seng.

Он опустился на 0,6% к 8:32 МСК. Трейдеры фиксируют прибыль после того, как индекс завершил "в плюсе" десять сессий подряд и достиг максимума за восемь месяцев, пишет Trading Economics.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES), подешевевшие на 4,6%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,7% и 2,5% соответственно, страховщика AIA - на 2,6%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 2,3%, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 2%.

При этом дорожают бумаги производителя компьютеров Lenovo - на 2,9%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,4%, фармацевтической Sinopharm Group - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК увеличился на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК поднялся на 1,3%.

Котировки акций технологических компаний растут, включая Tokyo Electron (+4,8%), Screen Holdings (+5,1%), Disco Corp. (+8,3%), Advantest (+2,5%), Keyence (+2,3%) и Lasertec (+3,8%). Помимо этого, дорожают бумаги банка Nomura (+4,9%), ритейлера одежды Fast Retailing (+3%), интернет-компании Rakuten Group (+4,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК прибавил 2%.

Котировки бумаг производителей чипов Samsung Electronics и SK Hynix повысились на 4,5% и 4,3% после того, как аналитики TrendForce дали хороший прогноз для мирового рынка высокоскоростных чипов памяти на 2024 год.

Капитализация сталелитейной Posco выросла на 0,7%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 1,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:28 МСК ушел вверх на 1,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднялась на 1,5% и 1,4% соответственно.

Цена акций ANZ Group снизилась на 0,05%. Банк в первом финполугодии, которое завершилось в марте, сократил чистую прибыль на 4%, при этом он повысил дивиденды на 2,5% и объявил программу buyback объемом 2 млрд австралийских долларов ($1,3 млрд).

Резервный банк Австралии во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Ставка остается на этом уровне с ноября 2023 года. До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Цены на нефть продолжают расти утром во вторник, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 мск составляет $83,48 за баррель, что на $0,15 (0,18%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,37 (0,5%), до $83,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,14 (0,18%), до $78,62 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась впервые за шесть сессий - на $0,37 (0,5%), до $78,48 за баррель.

Израиль не отказывается от планов по проведению операции в Рафахе, намерен тем самым оказать давление на движение ХАМАС, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израильский военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны", - цитирует издание заявление канцелярии.

Согласно ему, недавний ответ ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль. Нетаньяху ранее заявил, что ХАМАС выдвинул неприемлемые требования, в частности установление постоянного режима прекращения огня.

Кроме того, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате, он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.

Повышение цен может говорить о том, что Саудовская Аравия "не так уж беспокоится насчет слабого спроса на нефть", приводит MartketWatch слова старшего рыночного аналитика The Price Futures Group Фила Флинна.