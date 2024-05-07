.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть растут
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 4%
Рост промпроизводства в РФ в марте замедлился до 4% после 8,5% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,9%. За 1-й квартал промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
 
Трудовые резервы в РФ оценили в 5,6 млн человек
В России к труду можно дополнительно привлечь 5,6 млн человек, подсчитали в РАН. Среди них — официально безработные, а также студенты очных отделений, домохозяйки, сидящие с детьми матери и другие граждане, не готовые выйти на работу прямо сейчас,...
 
Работу иностранных коллекторов в России могут запретить
Госдума начала сбор отзывов на законопроект, запрещающий деятельность коллекторских агентств с иностранным участием, пишет "Российская газета". Как отметил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, законопроект...
 
Объемы кредитования под имущество выросли на треть
В январе—марте российские банки выдали гражданам 53,81 тыс. кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 млрд руб. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года количество выдач выросло на 18%, а объемы — на 28%. Средний размер кредита...
 
07 мая 2024 года 09:07

Цены на нефть растут

Уолл-стрит закрылась в плюсе в понедельник на статданных и заявлениях руководителей ФРС. Фондовые индексы Азии растут во вторник за исключением гонконгского Hang Seng. Цены на нефть продолжают расти утром вторника.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник.

В отсутствие важных статданных на этой неделе участники рынка будут следить за итогами заседаний центробанков Великобритании, Австралии и Швеции, а также за заявлениями представителей ЦБ.

"Быки" будут стремиться сохранить импульс к росту после того, как им удалось вырвать прошлую неделю из зубов "медведей", - сказал Крис Ларкин из E*Trade. - На этой неделе не ожидается важных экономических данных, но будет много выступлений членов руководства Федрезерва. Трейдеры будут подробно разбирать любые комментарии о потенциальных снижениях ставки".

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что решения о снижении процентных ставок будут приниматься исходя из поступающих данных, тем самым дав понять, что в ближайшее время этого не ожидается, пишет Trading Economics.

Его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин тем временем выразил уверенность в том, что инфляция достигнет 2% после того, как эффекты от высоких процентных ставок проявятся в полной мере.

Также на этой неделе свои квартальные отчетности представят такие крупные компании, как Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Uber Technologies (SPB: UBER).

Акции американского производителя продуктов питания Tyson Foods (SPB: TSN) опустились на 5,7%, несмотря на сильную квартальную отчетность.

Рыночная стоимость Spirit Airlines (SPB: SAVE) снизилась на 9,7%. Американская авиакомпания в первом квартале зафиксировала более крупный убыток, чем ожидалось, при 6%-м снижении выручки.

Капитализация Freshpet Inc. (SPB: FRPT) подскочила на 11%. Американский производитель кормов для домашних животных неожиданно завершил первый квартал с чистой прибылью благодаря повышению продаж и сокращению логистических расходов.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) снизилась на 0,9% на новости, что инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) сократила свою долю в ней.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,46% и составил 38852,27 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Walt Disney Co., подорожавшие на 2,5%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,03% - до 5180,74 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,19% и составил 16349,25 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник, исключением выступает только гонконгский Hang Seng.

Он опустился на 0,6% к 8:32 МСК. Трейдеры фиксируют прибыль после того, как индекс завершил "в плюсе" десять сессий подряд и достиг максимума за восемь месяцев, пишет Trading Economics.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES), подешевевшие на 4,6%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,7% и 2,5% соответственно, страховщика AIA - на 2,6%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 2,3%, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 2%.

При этом дорожают бумаги производителя компьютеров Lenovo - на 2,9%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,4%, фармацевтической Sinopharm Group - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК увеличился на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК поднялся на 1,3%.

Котировки акций технологических компаний растут, включая Tokyo Electron (+4,8%), Screen Holdings (+5,1%), Disco Corp. (+8,3%), Advantest (+2,5%), Keyence (+2,3%) и Lasertec (+3,8%). Помимо этого, дорожают бумаги банка Nomura (+4,9%), ритейлера одежды Fast Retailing (+3%), интернет-компании Rakuten Group (+4,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК прибавил 2%.

Котировки бумаг производителей чипов Samsung Electronics и SK Hynix повысились на 4,5% и 4,3% после того, как аналитики TrendForce дали хороший прогноз для мирового рынка высокоскоростных чипов памяти на 2024 год.

Капитализация сталелитейной Posco выросла на 0,7%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 1,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:28 МСК ушел вверх на 1,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднялась на 1,5% и 1,4% соответственно.

Цена акций ANZ Group снизилась на 0,05%. Банк в первом финполугодии, которое завершилось в марте, сократил чистую прибыль на 4%, при этом он повысил дивиденды на 2,5% и объявил программу buyback объемом 2 млрд австралийских долларов ($1,3 млрд).

Резервный банк Австралии во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Ставка остается на этом уровне с ноября 2023 года. До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Цены на нефть продолжают расти утром во вторник, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 мск составляет $83,48 за баррель, что на $0,15 (0,18%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,37 (0,5%), до $83,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,14 (0,18%), до $78,62 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась впервые за шесть сессий - на $0,37 (0,5%), до $78,48 за баррель.

Израиль не отказывается от планов по проведению операции в Рафахе, намерен тем самым оказать давление на движение ХАМАС, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израильский военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны", - цитирует издание заявление канцелярии.

Согласно ему, недавний ответ ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль. Нетаньяху ранее заявил, что ХАМАС выдвинул неприемлемые требования, в частности установление постоянного режима прекращения огня.

Кроме того, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате, он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.

Повышение цен может говорить о том, что Саудовская Аравия "не так уж беспокоится насчет слабого спроса на нефть", приводит MartketWatch слова старшего рыночного аналитика The Price Futures Group Фила Флинна.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 мая 2024 года 17:32
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают целевую цену акций ЛУКОЙЛа на уровне 8500 руб
Аналитики "Тинькофф Инвестиций" подтверждают целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 8500 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 10% с текущих уровней, отмечается в комментарии. " Акции "ЛУКОЙЛа" торгуются по мультипликатору EV/EBITDAна уровне 2,1х. Это предполагает дисконт более 40%...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 17:04
"Финам" понизил рейтинг акций China Life до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance Co. класса H с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD 11,05, что предполагает потенциал снижения 1,3% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "С 10 января 2024 года акции одной из крупнейших страховых...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 16:34
Цена бумаг X5 Retail Group может вырасти до 3260 руб. на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"
Цена бумаг X5 Retail Group может вырасти до 3260 рублей на горизонте года, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Историческая недооценка по распискам ритейлера во многом связана с иностранной пропиской бизнеса, которая не давала российской "дочке" возможность выплачивать дивиденды, - пишут...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 16:04
Потенциал роста S&P 500 ограничен - Freedom Finance Global
Потенциал роста S&P 500 ограничен, полагает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. "Потенциал роста S&P 500 ограничен в связи с отсутствием новых драйверов, - отмечает эксперт. - Инвесторы продолжат следить за комментариями руководства ФРС: сегодня состоится выступление президента ФРБ...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 15:35
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ryanair с целью $1053
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ASML Holding NV с целью $1053 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,72%, стоп-приказ: $845, говорится в комментарии инвестиционной компании. 17 апреля компания выпустила отчетность,...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 15:01
Московская биржа покажет сильные финрезультаты по итогам 2024г - Freedom Finance Global
"Московская биржа" покажет такие же сильные финансовые результаты по итогам 2024 года, как и в прошлом году, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Московская биржа" продолжает обновлять рекорды по количеству клиентов-физлиц на рынке ценных бумаг, - отмечает эксперт....    читать дальше
.
07 мая 2024 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8500 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,68%, стоп-приказ: 7480 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики рассчитывают на быстрое...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 13:56
Прогнозная цена акций МТС-банка составляет 2800 руб. - "КИТ Финанс Брокер"
"КИТ Финанс Брокер" позитивно оценивает перспективы МТС-банка, прогнозная стоимость бумаги составляет 2800 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "Бизнес эмитента растет. Менеджмент ожидает рост кредитного портфеля к 2028 году в два раза - до 700 млрд рублей -...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 13:26
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью $40,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 44,3% от текущего уровня, на фоне опубликованной отчетности эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 12:49
Акции Транснефти интересны для покупок - ПСБ
Акции "Транснефти" интересны для вложений, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 1874 рубля за штуку, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Бумаги компании растут в цене на новостях, что совет директоров эмитента скоро рассмотрит рекомендацию...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 12:21
Доходности ОФЗ-ПД останутся вблизи текущих уровней до конца 2024г - инвестбанк "Синара"
Доходности рублевых гособлигаций с фиксированными купонами (ОФЗ-ПД), скорее всего, останутся вблизи текущих уровней до конца 2024 года, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин. "В таком сценарии, полагаем, по-прежнему предпочтительнее флоатеры, дающие...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 11:47
Рубль будет торговаться вблизи 92 руб./$1 к концу мая - инвестбанк "Синара"
Возможна высокая волатильность рубля в текущем месяце из-за разовых факторов, при этом в целом у национальной валюты больше шансов на укрепление, чем ослабление, по итогам мая пара доллар/рубль будет торговаться вблизи уровня 92 руб./$1, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 11:38
Рынок акций РФ утром просел на отсечке "ЛУКОЙЛа", выросла "Транснефть" на дивидендных новостях
Москва. 7 мая. Рынок акций РФ утром во вторник просел по индексам из-за дивидендного "гэпа" в акциях "ЛУКОЙЛа", однако в целом динамика blue chips смешанная на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти (Brent торгуется у $83,4 за баррель) из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи просел в район 3420 пунктов, выросли "префы" "Транснефти" на дивидендных новостях.    читать дальше
.
07 мая 2024 года 11:27
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $319 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Недавно обнародованные операционные и финансовые результаты эмитента за II квартал 2024 финансового...    читать дальше
.
07 мая 2024 года 11:06
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг Polymetal
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг Polymetal с прогнозной стоимостью на уровне 334 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова. "Эмитент представил нейтральные операционные результаты за 1К24. Несмотря на рост производства и выручки, реализация...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.